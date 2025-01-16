Способы выбора идеального автомобиля с пробегом: советы, помогающие сэкономить деньги

В прошлом году россияне предпочитали покупать подержанные автомобили в четыре раза чаще, чем новые. Как сделать правильный выбор на вторичном автомобильном рынке, рассказал глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Специалист рекомендует не торопиться при покупке нового авто, чтобы не нарушить свою финансовую стабильность, особенно в условиях высоких процентных ставок по автокредитам. Особенно, если текущий автомобиль владельца находится в хорошем состоянии и обладает приемлемой рыночной стоимостью.

Для тех, кто задумывается о покупке подержанного автомобиля, Канаев советует обращать внимание, прежде всего, на функциональность и спрос на конкретные модели. Эксперт предлагает выбрать около 10 моделей, соответствующих потребностям покупателя, и изучить их позицию в рейтингах ликвидности, которые ежегодно составляют различные аналитические организации. Чем выше спрос на выбранный автомобиль, тем более вероятно его быстрое и выгодное продажа через несколько лет использования.

При выборе подержанного автомобиля рекомендуется отдавать предпочтение тем машинам, которые имеют склонность к коррозии, чем к выходу из строя двигателя. Также необходимо уделить внимание не только надежности узлов и агрегатов, а также спросу на вторичном рынке, но и отсутствию серьезных повреждений или ремонтов, связанных с участием автомобиля в серьезных ДТП.

Сергей Канаев лично рекомендует предпочесть подержанные японские автомобили. В частности, он выделяет седан бизнес-класса Toyota Camry 2007 года выпуска с гибридным двигателем, отличающийся комфортом, экономичностью и высокой надежностью. Также эксперт выделяет Honda Civic с долговечным двигателем, пробег которого может превышать миллион километров.