Ландо Норрис достиг своей цели после долгих усилий!

Во время квалификации гонок в Монако команда McLaren решила использовать нестандартную стратегию: оба пилота проехали на мягких шинах два быстрых круга подряд в заключительной сессии. Благодаря этому Ландо Норрис смог завоевать первую стартовую позицию, также установив новый рекорд на знаменитой уличной трассе. Его партнер по команде, Оскар Пиастри, показал третий результат.

Ландо Норрис (1-й): «Я долго шёл к этому результату, поэтому сейчас у меня отличное настроение. Я думаю, что люди не понимают, насколько это важно – особенно после всех трудностей, с которыми я столкнулся за последние несколько месяцев.

Монако – удивительное место, но победить в квалификации на этой трассе – это настоящий вызов, и я горжусь своей командой, потому что мы упорно трудились в последнее время, и результат на лицо.

Мы уже до старта квалификации считали, что этот подход будет наилучшим, и наш прогноз оправдался. Команда проделала отличную работу, поэтому хочу поблагодарить всех, кто работает на этой трассе в этот уик-энд и на базе в Уокинге. Достижения приходят не просто так, и я рад, что смог как-то отблагодарить команду за все её усилия.

Мне удалось проехать отличный круг, все сложилось идеально: когда ты пересекаешь финишную черту, понимая, что у тебя всё получилось, это просто невероятное ощущение.

О грядущей гонке я пока не думаю. Сейчас я хочу насладиться моментом, за который так упорно боролся. На вечер планирую подготовиться к гонке, но сейчас я просто счастлив результатом».