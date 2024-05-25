Ландо Норрис был предупрежден

Пилот из команды McLaren, Ландо Норрис, оштрафован вторым предупреждением в текущем сезоне за инцидент на тренировке перед Гран При Монако.

На трассе Ландо был заторможен гонщиком Mercedes, Джорджем Расселлом, во время его попытки улучшить свой круговой рекорд. В ответ Норрис решил продемонстрировать своё недовольство, уступив дорогу Расселлу, как отметили члены коллегии судей.

Жюри учитывает, что действия Норриса, хоть и не являлись опасными на данном участке трека, но могли создать потенциально опасную ситуацию, потому молодому пилоту команды McLaren было вынесено гоночное предупреждение.