Ландо Норрис: «В гоночном темпе мы пока уступаем»

Ландо Норрис оценил новую машину McLaren MCL40, отметив снижение гоночного темпа по сравнению с соперниками и выделив прежние сильные стороны команды.
Демид Поршнев
23.02.2026, 12:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Чемпион мира Ландо Норрис высказался о возможностях новой машины McLaren MCL40, отметив, что на данный момент она немного уступает конкурентам в гоночном темпе. Однако, по словам гонщика, автомобиль сохранил сильные стороны своей предшественницы.

Норрис отметил, что в прошлом сезоне команда имела преимущество на длинных дистанциях: это позволяло не форсировать события на первых кругах, что положительно сказывалось на работе машины. В дальнейшем пилоты могли наращивать скорость по мере необходимости.

В нынешнем сезоне, как подчеркнул Ландо, ситуация изменилась. Команде приходится прикладывать больше усилий, чтобы соответствовать темпу соперников, что приводит к более быстрому износу шин. Несмотря на это, ряд преимуществ McLaren сохранились с прошлого года и должны помочь в борьбе за высокие результаты.

Гонщик добавил, что команде еще предстоит серьезная работа по поиску оптимального баланса автомобиля, чтобы расширить его рабочий диапазон. Если в предыдущем сезоне машину было сложно понять, но она стабильно функционировала, то сейчас процесс адаптации только начался.

Норрис подчеркнул, что коллектив продолжает работу над всеми аспектами MCL40 — от гоночного темпа до системы охлаждения шин. По его словам, на данный момент усилия нужны практически во всех областях, чтобы выйти на новый уровень.

