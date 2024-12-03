Ландо Норрис: Сезон, который я никогда не забуду!

В связи с предстоящим финалом сезона в Абу-Даби, в команде McLaren сосредоточены на главной цели – победе в Кубке конструкторов. Пилот Ландо Норрис поделился своими ожиданиями перед гонкой, отметив, что после успешной выступления в Катаре он с нетерпением ждет возможности проверить скорость своего болида на этапе в Абу-Даби. Норрис подчеркнул, что готов отдать все силы на борьбу и помочь команде завершить сезон победой в Кубке конструкторов. Он также выразил благодарность команде за отличную работу в этом сезоне, упомянув свою первую победу на Гран При в Майами и близость к победе в личном зачёте.

Второй гонщик команды, Оскар Пиастри, отметил, что приятно приезжать на последний этап сезона после победы на подиуме. Теперь McLaren полностью сосредоточены на борьбе за Кубок конструкторов. Пиастри подчеркнул, что лидерство в этой борьбе не гарантирует успеха, и команда должна быть готова к изменениям ситуации в любой момент, чтобы остаться на вершине и завершить сезон с победой.