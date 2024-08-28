Land Rover возрождает старый Defender V8 за огромные деньги

Как и Pagani, которая, вероятно, будет выпускать отреставрированные Zondas до скончания времен, Land Rover не желает, чтобы старый Defender ушел в прошлое. В 2024 году появится новая версия классического внедорожника с двигателем V-8. Но, подобно упомянутому суперкару, это технически не новый автомобиль. Вместо этого это заводская реставрация автомобилей-доноров 2012-2016 годов, за которые вам придется заплатить приличную сумму.

Доступный в коротком варианте 90 и более практичном 110, классический Defender был "переработан вручную" инженерами Land Rover Classic на родине в Великобритании. Подразделение Works Bespoke компании "внимательно подбирает донорские автомобили" и устанавливает на них атмосферный V-8 двигатель. Это подлинный двигатель Land Rover объемом 5,0 литра, мощностью 405 лошадиных сил и крутящим моментом 380 фунт-футов. Мощность передается на колеса через восьми-ступенчатую автоматическую коробку передач от ZF.

Классический Defender V8 от Works Bespoke оживляет иконичный внедорожник с амортизаторами Bilstein, пружинами и стабилизаторами Eibach. Чтобы быть в тренде, Land Rover также устанавливает четырехпоршневые тормоза Alcon с передними дисками диаметром 335 мм и задними дисками диаметром 300 мм. Внутри есть крошечный сенсорный экран диагональю 3,5 дюйма с навигацией и цифровым радио, сохраняя как можно более старомодную компоновку приборной панели.

Land Rover не единственная компания, устанавливающая небольшой сенсорный экран в старый автомобиль, так как Porsche делает то же самое уже много лет. Изображенная ниже Porsche Classic Communication Management (PCCM) удивительно похожа на то, что есть у Defender. Он также имеет диагональ 3,5 дюйма, и кнопки выглядят знакомо.

Как можно догадаться, есть множество опций для настройки, начиная от палатки на крыше, к которой можно подняться по лестнице, до переделки задней части салона в уютную гостиную зону. В этом новом, но старом Defender кожа есть повсюду, и вы можете выбрать один из пяти цветов или восьми двухцветных вариантов. Также предлагаются эргономичные передние сиденья Recaro.

Как хорошо выглядит автомобиль снаружи и внутри, есть заметная проблема - цена. Land Rover берет £190,000 за базовую трехдверную модель 90. По текущему обменному курсу это составляет $251,300. Если выбрать пятиместную версию 110, то стоимость будет не менее £199,000 ($263,200). А за модель 110 с семью местами придется заплатить £204,000 ($270,000). Это до добавления опций и налога на добавленную стоимость (НДС), который в Великобритании составляет 20%.

Мы бы не выполнили свою работу должным образом, если бы не сравнили классический Defender с Ineos Grenadier. Этот квадратный внедорожник направлен на возрождение формулы почитаемого автомобиля, способного преодолеть любые препятствия. Цена стартует от £65,015 в Великобритании за пятиместную модель, поэтому он примерно в три раза дешевле. Конечно, здесь нет огромного V-8, но и шестерки от BMW вполне себе неплохи. В США цены начинаются от $75,100.

Что же касается современного Defender с двигателем V-8? Запущенный в прошлом месяце жесткий Octa все еще значительно дешевле, стоимостью от £145,300 в Великобритании. Для того чтобы заплатить огромную доплату, нужно по-настоящему уважать классическую модель. Новый Defender стоит $152,000 в Соединенных Штатах. Более изысканная модель Edition One обойдется в $167,800.

Почему Land Rover не начала с новой постройки классического Defender, объяснить проще сказать, чем сделать. Не только это было бы чрезвычайно дорогостоящим мероприятием, но и прохождение экологических и безопасностных норм Европейского союза также было бы сложным и затратным. Последний оригинальный Defender был собран в январе 2016 года.