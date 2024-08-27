Land Rover Discovery готовится к возвращению с неожиданным уклоном в сторону семейного стиля

Как сообщают источники, модель Land Rover Discovery, которая когда-то пользовалась популярностью в США, столкнулась с уменьшением спроса в последние годы. Ситуацию усугубляет растущая известность Land Rover Defender, перекрывшего интерес к Discovery и захватившего часть его клиентуры.

В поисках нового имиджа для Discovery, Land Rover рассматривает возможность внедрения элементов дизайна, которые обычно ассоциируются с минивэнами. Этот возможный поворот в дизайне намекает на пересмотр роли Discovery как семейного автомобиля, а не простого внедорожника. Пока детали остаются под секретом, предполагается, что Volkswagen ID. Buzz, с его выразительным дизайном, вдохновленным микроавтобусами, может послужить эталоном для новой концепции.

Этот шаг от стандартного облика Discovery соответствует стремлению Land Rover к исследованию "уникальных территорий" и уделению внимания "семейным приключениям". Идея сочетания внедорожных характеристик с удобством минивэна может расширить горизонты на рынке.

Не смотря на предполагаемые изменения в дизайне, следующее поколение Discovery, по ожиданиям экспертов, сохранит разнообразие силовых установок, включая традиционные двигатели внутреннего сгорания и варианты с электродвигателями. Кроме того, появились слухи о выпуске новой высокопроизводительной версии, которая займет верхнюю позицию в линейке Discovery и получит свое уникальное обозначение.

Также стоит упомянуть, что ранее стало известно, что Range Rover SV Carmel Edition был представлен с отделкой из чистого золота.