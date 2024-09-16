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Авария Lancia 037 в Италии: пострадали 12 человек

В воскресенье на автомобильной выставке Torino Motor Show в Италии произошло ЧП: иконичный раллийный автомобиль Lancia 037 потерял управление и врезался в толпу, в результате чего пострадали 12 человек.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.09.2024, 16:51·2 мин
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Фото: Motor1.com

В воскресенье на автомобильной выставке Torino Motor Show в Италии произошло ЧП: иконичный раллийный автомобиль Lancia 037 потерял управление и врезался в толпу, в результате чего пострадали 12 человек.

На видео происшествия запечатлен момент, когда легендарный купе с двигателем в середине ускоряется, затем внезапно сворачивает направо и сталкивается с барьерами, сбив нескольких зрителей.

По информации MSN, все пострадавшие получили лишь незначительные травмы. Одна женщина, по данным издания, получила перелом ноги и была доставлена в больницу. Еще пятерых направили в медицинское учреждение для проведения дополнительного обследования. Остальные пострадавшие были оказаны помощь на месте.

Фото: Motor1.com

Водитель Lancia 037 пока не был идентифицирован, однако, как сообщает MSN, его действия находятся под следствием местной полиции. Нет информации о предъявлении обвинений, но можно с уверенностью сказать, что данное лицо попало в неприятную ситуацию.

Пока нет обновлений о состоянии иконичного раллийного автомобиля в ливрее Martini. Судя по скорости удара, предполагаем, что повреждения минимальны. В худшем случае ему понадобится новый передний капот.

Раритетные гоночные автомобили, подобные этому Lancia, требуют особого отношения. Даже опытные гонщики могут быть смущены их резким характером, что и произошло в данном случае. Примите это как урок: показывать фокусы за рулем не стоит.

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