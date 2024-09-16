Авария Lancia 037 в Италии: пострадали 12 человек

В воскресенье на автомобильной выставке Torino Motor Show в Италии произошло ЧП: иконичный раллийный автомобиль Lancia 037 потерял управление и врезался в толпу, в результате чего пострадали 12 человек.
На видео происшествия запечатлен момент, когда легендарный купе с двигателем в середине ускоряется, затем внезапно сворачивает направо и сталкивается с барьерами, сбив нескольких зрителей.
По информации MSN, все пострадавшие получили лишь незначительные травмы. Одна женщина, по данным издания, получила перелом ноги и была доставлена в больницу. Еще пятерых направили в медицинское учреждение для проведения дополнительного обследования. Остальные пострадавшие были оказаны помощь на месте.
Водитель Lancia 037 пока не был идентифицирован, однако, как сообщает MSN, его действия находятся под следствием местной полиции. Нет информации о предъявлении обвинений, но можно с уверенностью сказать, что данное лицо попало в неприятную ситуацию.
Пока нет обновлений о состоянии иконичного раллийного автомобиля в ливрее Martini. Судя по скорости удара, предполагаем, что повреждения минимальны. В худшем случае ему понадобится новый передний капот.
Раритетные гоночные автомобили, подобные этому Lancia, требуют особого отношения. Даже опытные гонщики могут быть смущены их резким характером, что и произошло в данном случае. Примите это как урок: показывать фокусы за рулем не стоит.