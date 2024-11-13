Lamborghini Urus занял верхние позиции среди новых роскошных автомобилей на российском рынке

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», в России за октябрь 2024 года было продано 49 новых автомобилей из сегмента Luxury. Это на 44% больше, чем за аналогичный период годом ранее (34 машины). Специалисты отмечают стабильный рост продаж в данном сегменте уже в течение четырех месяцев подряд.

Лидером среди премиальных марок в октябре остается Bentley, продажи которого составили 17 автомобилей. На втором месте идет Lamborghini с результатом в 15 машин. Замыкает тройку лидеров Rolls-Royce, количество проданных автомобилей которого достигло 8 штук. Также в октябре было реализовано 6 новых автомобилей Maserati и 3 штуки Ferrari.

Стоит отметить, что в рейтинге моделей лидером среди автомобилей класса Luxury вновь стал Lamborghini Urus, утративший лидерство в течение трех летних месяцев. В сентябре первенство досталось Bentley Bentayga, однако в октябре лидером оказался Lamborghini Urus с 13 проданными кроссоверами, в то время как Bentley Bentayga находится на втором месте с 10 реализованными автомобилями. В тройку лучших моделей октября также вошел Bentley Continental GT (4 штуки).

Суммарно за первые 10 месяцев текущего года в России было продано 456 новых автомобилей премиум-класса. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь – октябрь 2023 года).