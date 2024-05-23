Lamborghini проведет отзыв более 2 тысяч кроссоверов Urus

Итальянская автомобильная компания Lamborghini объявила о старте масштабной отзывной кампании, затронувшей две модели кроссоверов Lamborghini Urus Performante и Urus S, выпущенных в период с 2023 по 2024 год.

Причиной отзыва стали проблемы с замком капота. Эксперты выяснили, что дефектные заклепки фиксаторов могут вызвать появление зазоров между капотом и передним бампером при высокой скорости, что в свою очередь может привести к неожиданному открытию капота из-за увеличенного потока воздуха.

По информации производителя, капот может либо задеть лобовое стекло, лишив водителя обзора, либо полностью отделиться, представляя опасность для других участников дорожного движения. Сообщается, что компания впервые обнаружила проблему еще в августе прошлого года.

В рамках отзывной кампании Lamborghini планирует вернуть 2133 автомобиля, однако производитель утверждает, что лишь 2% из них страдают от указанного дефекта. Владельцы затронутых моделей Lamborghini Urus получат уведомления об отзыве в период с конца июня по начало июля. Для устранения проблемы им необходимо обратиться к ближайшему официальному дилеру марки из Италии.

Ранее эксперты назвали самые популярные спортивные автомобили в России. Согласно данным «Автоновости дня», в число самых востребованных моделей вошли два кроссовера Lamborghini, включая Urus.