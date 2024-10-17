LADA Vesta теперь доступна с новыми опциями у дилеров в России

Российские дилеры рады представить обновленные модели автомобилей семейства LADA Vesta, оснащенные системой курсовой устойчивости ESC и другими важными опциями безопасности и комфорта. Первая партия таких машин поступила в три дилерских центра «Прагматика» в Санкт-Петербурге, сообщили в компании. В данный момент покупателям доступны два варианта кузова – обычный седан и кросс-универсал (SW Cross). В ближайшее время ожидается поступление кросс-седанов и стандартных универсалов (SW) в следующих партиях, которые готовы к отправке в дилерские центры.

Как отмечает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский, спрос на обновленные модели уже значительный, поскольку система курсовой устойчивости является важной опцией, которую долгое время ожидали многие автолюбители. Первые заказы на новые комплектации уже поступили, однако многие клиенты ждут поступления автомобилей, чтобы иметь возможность выбрать из доступных в наличии вариантов.

«За счет новых комплектаций LADA Vesta аудитория бренда LADA значительно расширится, прежде всего за счет молодых покупателей, которые ценят наличие различных систем безопасности и функциональности в автомобиле», - подчеркнул Александр Шапринский.

По его словам, автомобили LADA Vesta в старых комплектациях практически распроданы в дилерских центрах «Прагматика». Универсалы уже отсутствуют в наличии, имеются только седаны, запасов которых хватит лишь до конца октября.