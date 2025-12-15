LADA Vesta с системой бесключевого доступа и функцией дистанционного запуска теперь доступна для покупки

АВТОВАЗ приступил к реализации автомобилей семейства LADA Vesta модельного ряда 2026 года, которые оборудованы новейшей электронной архитектурой и ключ-картой с функцией бесключевого доступа, а также опцией удаленного запуска мотора и рядом других современных решений.

На официальном сайте компании отмечено, что минимальная розничная цена базовой комплектации осталась на прежнем уровне и составляет 1 525 000 рублей. За пакет обновленных функций покупателям потребуется доплатить от 54 тысяч рублей. Важно, что система бесключевого доступа и удаленного запуска двигателя теперь входит во все уровни оснащения LADA Vesta.

Использование новой ключ-карты с режимом «свободные руки» позволяет автоматически разблокировать дверные замки, как только владелец подходит к автомобилю на дистанцию около полуметра. Активация и отключение этой опции возможны через бортовой компьютер. Двигатель, как и ранее, заводится нажатием кнопки «старт/стоп», при этом карта может просто находиться рядом. После начала движения блокировка дверей происходит автоматически. Завершая поездку и уходя от машины, водитель может быть уверен, что автомобиль самостоятельно закроет замки.

Карта также снабжена кнопками для ручной разблокировки или запирания. Если при попытке закрыть автомобиль какие-либо двери, капот или багажник останутся открытыми, система просигнализирует об этом тремя вспышками аварийной сигнализации и потребует повторного закрытия после устранения проблемы. Для экстренных случаев в карте предусмотрен механический ключ для двери водителя.

Кроме того, владельцы LADA Vesta смогут дистанционно запускать двигатель при помощи ключ-карты, объединяя нажатие кнопок «закрыть» и «дистанционный пуск двигателя». Двигатель сможет работать в этом режиме до 10 минут, при необходимости запуск можно продлить либо повторить. Функция активируется только при закрытых дверях и включенном стояночном тормозе. Перед тем как начать движение, водителю необходимо нажать на тормоз и кнопку «старт/стоп» для разблокировки системы. В противном случае двигатель автоматически отключится.

В стандартное оснащение Vesta 2026 года теперь входят передние стеклоподъемники с автоматическим режимом. Ассортимент цветов кузова расширен: возвращена популярная расцветка «Тайфун» – серый металлик теперь доступен для всех версий семейства, включая не только спортивные исполнения.

Мультимедийная система EnjoY также претерпела апгрейд — она получила функционал проекции PlayAuto и интеграцию с сервисами Сбера, а также других российских компаний. Водителям станут доступны востребованные цифровые сервисы, голосовой помощник и аудиоконтент. Также гарантируется бесперебойная работа навигации как в онлайн, так и в автономном режимах, а также возможность быстрой бесконтактной оплаты топлива.