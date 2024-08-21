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LADA Vesta обновлена локализованной системой ESC и другими опциями

На заводе АВТОВАЗ началось производство обновленных комплектаций LADA Vesta. Теперь автомобили будут оснащаться системой ESC отечественного производства и новыми опциями, сообщает официальный сайт компании.
РедакцияР
Редакция
21.08.2024, 12:41·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На заводе АВТОВАЗ началось производство обновленных комплектаций LADA Vesta. Теперь автомобили будут оснащаться системой ESC отечественного производства и новыми опциями, сообщает официальный сайт компании.

ESC была уже доступна для LADA Vesta, однако из-за ухода иностранных партнеров с рынка, эта система временно пропадала из комплектации. В то время как отечественные производители начали локализацию данной опции.

ESC включает несколько функций, которые улучшают безопасность и управляемость автомобиля. Среди них система противозаноса, противобуксовки, помощник при старте подъема, антиблокировочная система тормозов и активация аварийной сигнализации при экстренном торможении. ESC позволяет временно отключить функции, но они автоматически включаются при скорости 57 км/ч.

Источник

Автоваз (144)Lada (320)Lada vesta (41)Новые опции (65)

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