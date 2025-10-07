LADA Niva Travel 2021: в России цена достигает 1,6 миллиона рублей, а в Германии она оказалась лучше

В немецком городке Шнайттах, расположенном в Баварии, дилерская компания OFH-Automobile выставила на продажу редкий экземпляр — практически новую LADA Niva Travel 2021 года выпуска. Автомобиль практически не эксплуатировался: на одометре всего 6,1 тысячи километров. Стоимость этой находки составляет приблизительно 1,55 миллиона рублей.

Уникальные особенности автомобиля

Эта LADA Niva Travel отличается от типичных внедорожников. Перед покупателем — пятидверная полноприводная версия с бензиновым двигателем объемом 1,7 литра, мощностью 80 лошадиных сил, в паре с механической коробкой передач.

Особое внимание привлекает соответствие экологическим стандартам Euro 6d-TEMP, благодаря чему автомобиль получил "зеленый" экологический стикер. Это позволяет владельцу свободно пользоваться машиной в городах Германии, что является значительным преимуществом.

Уровень комфорта и оснащенность

Внутри Niva Travel — салон в черном цвете с тканевой отделкой. Несмотря на практичный характер модели, комплектация получилась весьма достойной: автомобиль оборудован кондиционером, подогревом сидений, полным электропакетом и аудиосистемой с поддержкой Bluetooth.

Дополнительный комфорт обеспечивают такие опции, как подогрев зеркал, круиз-контроль, система помощи при трогании в гору и задние парктроники. Примечательно, что у автомобиля был только один владелец, а техническое состояние подтверждено полным осмотром.

Сравнение с российским рынком

На вторичном рынке России аналогичная модель оценивается примерно в ту же сумму. Однако немецкая версия выгодно выделяется не только соответствием европейским экологическим нормам, но и, как правило, улучшенной антикоррозийной защитой с завода, что для "Нивы" является значимым преимуществом.

Популярность LADA Niva в Европе

Официально приобрести этот внедорожник в Германии было возможно до 2022 года. После введения санкций поставки в страны Европы прекратились. Тем не менее, российская модель все равно остается востребованной среди европейских автолюбителей, ценящих простоту, надежность и выдающиеся внедорожные качества. Этот конкретный экземпляр представляет интерес для тех, кто ищет надежного спутника для любых путешествий.

Источник, фото: speedme.ru.