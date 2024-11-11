LADA Largus стал одним из лидеров автомобильного рынка в России.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в России за 45-ю неделю 2024 года (c 4 по 10 ноября) было продано 830 новых универсалов LADA Largus. Это позволило данной модели войти в десятку самых востребованных легковых автомобилей в стране.

Специалисты уточняют, что LADA Largus последний раз входил в рейтинг лидеров рынка на 29-й неделе 2022 года. Напомним, что производство этой модели было остановлено на АВТОВАЗе весной того же года, однако позднее производство возобновили на ограниченном объеме из оставшихся комплектующих запчастей (в 2022 и 2023 годах). В августе предыдущего года производство LADA Largus в Тольятти полностью завершили и переместили в Ижевск, а в мае текущего года там уже стартовала серийная сборка этой модели.

По результатам прошлой недели в рейтинге моделей продаж лидирует LADA Granta – было продано 3,5 тыс. автомобилей этой модели. На втором месте расположилась LADA Vesta с результатом в 2 тыс. машин. Haval Jolion занял третье место, реализовав 1,2 тыс. автомобилей.

Продажи остальных моделей по итогам 45-й недели составили менее 1 тыс. автомобилей, в ТОП-10 также вошли LADA Niva Legend, Chery Tiggo 7 PRO Max, LADA Niva Travel, Chery Tiggo 4 PRO, LADA Largus, Geely Monjaro и Haval M6. Объем продаж этих моделей колеблется от 630 до 960 автомобилей.

Общее количество проданных новых легковых автомобилей в России за прошедшую неделю составило 27,2 тыс. машин. Это на 25% меньше, чем результат недели 44.