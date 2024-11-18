Сколько в России автомобилей LADA Kalina отмечает 20-летие?

18 ноября 2004 года на автомобильном заводе "АВТОВАЗ" началось производство автомобилей семейства LADA Kalina. Агентство "АВТОСТАТ" по случаю 20-летия этой модели решило поделиться некоторыми статистическими данными, связанными с ней.

По данным агентства, на 1 июля 2024 года в России было зарегистрировано 826 тысяч автомобилей LADA Kalina. Чуть более 650 тысяч экземпляров относится к машинам первого поколения, выпускавшимся в 2004 – 2013 годах (седаны с индексом 1118, хэтчбеки 1119 и универсалы 1117). А оставшиеся почти 176 тысяч – автомобили второго поколения (хэтчбеки 2192 и универсалы 2194), которые производились в 2013 – 2018 годах.

Самым распространенным типом кузова в семействе "Калина" является универсал, на долю которого приходится 43% от всех таких машин, зарегистрированных в России. Хэтчбекам принадлежит 33%, а седаны составляют 24%.

Больше всего автомобилей LADA Kalina числится в Самарской области – 60,2 тыс. единиц на середину нынешнего года. Второе место в региональном рейтинге занимает Татарстан, где насчитывается 59,8 тыс. автомобилей данного семейства. Далее следует Башкортостан (43,6 тыс. шт.). В ТОП-5 также входят Краснодарский и Ставропольский края (31,3 тыс. и 31 тыс. шт. соответственно). В остальных регионах РФ зарегистрировано менее 30 тысяч автомобилей LADA Kalina.

Следует отметить, что самым успешным годом по продажам для LADA Kalina стал 2011 год. Тогда было реализовано 136,4 тыс. автомобилей этого семейства. Этот показатель позволил "Калине" стать самой продаваемой моделью в России в тот год.