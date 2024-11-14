LADA Aura и XCITE X-Cross 8 включены в список автомобилей для госслужащих

Одобрение для использования в служебных целях получили новые отечественные автомобили LADA Aura и XCITE X-Cross 8. Эта информация поступила из источника в Министерстве промышленности и торговли РФ, цитируемого агентством "ТАСС".

Теперь в перечень автомобилей, признанных приоритетными для использования государственными служащими, входит более 40 моделей от 14 производителей. Основное требование - все машины должны быть произведены на территории России. Среди утвержденных марок автомобилей: LADA, «Москвич», УАЗ, ГАЗ, «Соллерс», Evolute, Haval, XCITE, Aurus, Kaiyi, BAIC, «Амберавто», SWM и Citroen (производство идет на заводе в Калужской области).

Представители министерства напомнили, что при выборе автомобилей для использования государственными чиновниками важно обращаться в первую очередь к данному списку.