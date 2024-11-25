LADA 2107 удерживает лидирующие позиции на рынке подержанных автомобилей России уже девять месяцев подряд

В текущем месяце октябре 2024 года популярным выбором среди российских водителей на вторичном рынке стал седан LADA 2107. Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», эту модель приобрели в количестве 14,3 тыс. единиц, что позволило ей удерживать лидерство в этой нише уже в течение девяти месяцев подряд, начиная с февраля.

Также в топ-3 популярных моделей по итогам октября вошли корейские автомобили – Kia Rio (12,2 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (11,8 тыс. шт.). Немного уступив, на четвертой строчке расположился хэтчбек LADA 2114 («Самара-2») с результатом 11,6 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus, продажи которого составили 11 тыс. экземпляров в октябре. Единственная модель вне этого списка, смогшая превысить отметку в 10 тыс. проданных машин, – LADA 4x4.

Если проанализировать данные за первые 10 месяцев года, то в лидерах остается седан LADA 2107 (113,5 тыс. шт.). На втором месте находится Kia Rio с результатом в 102,3 тыс. единиц, на третьем – модель LADA 2114 с объемом продаж в 101,9 тыс. штук. Следом идут Hyundai Solaris и Ford Focus, продажи которых пока не достигли отметки в 100 тысяч автомобилей.

Подробную информацию о продажах подержанных легковых автомобилей в октябре и за первые месяцы 2024 года можно найти здесь.