Даниил Квят: «При правильных настройках Red Bull на уровне McLaren»

Бывший пилот Формулы 1 Даниил Квят высказал мнение о возможностях команды Red Bull Racing в борьбе с гонщиками McLaren за титул. По мнению Квята, у RB21 есть быстрая машина, но ее узкий рабочий диапазон усложняет выполнение этой задачи.

«Очевидно, что у Red Bull быстрая машина, но, судя по всему, очень узкий рабочий диапазон. Когда у инженера и гонщика большой опыт работы с такой машиной, вы можете сделать ее быстрой, но для этого нужно вывести ее в рабочий диапазон. В противном случае вы отстаете от McLaren, но когда подобраны правильные настройки, то Red Bull на одном уровне с McLaren», - отметил Квят.

На этапе квалификации, где используются новые шины с лучшим сцеплением, разница между командами не так очевидна, как на дистанции гонки. В Майами McLaren показали стабильность, хороший контроль за износом и температурой шин, что сыграло роль в их успехе.

Кроме того, Квят отметил важность деталей в Формуле 1: «Температура шин, рабочий диапазон, настройки – все это очень сложные вещи. Если хотя бы одна деталь отсутствует, результат может быть катастрофичным. Это одна из вещей, с которыми приходится сталкиваться в этом спорте».

После вопроса о том, адаптируется ли машина команды Red Bull исключительно под стиль Макса Ферстаппена, он отметил, что это возможно: «Все зависит от деталей. Если не можешь вывести машину и шины в рабочий диапазон, теряешь очень много времени».

Квят также прокомментировал замену Лиама Лоусона на Юки Цуноду в этом сезоне: «У части команды, работающей с Ферстаппеном, все идеально, а у другой части могут возникнуть проблемы. Почему так происходит – загадка».