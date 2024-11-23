Пьер Гасли победил в гонке Гран-при Лас-Вегаса, удивив всех

В субботу, 23 ноября, прошла квалификация к Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-1. Пилоты акцентировали внимание на сложных условиях на трассе, которые часто менялись во время свободных заездов.

Сенсацией первого сегмента стало 16-е место Серхио Переса, хотя его провалы уже не удивляют. Команда "Ред Булл" далека от доминирования в этом сезоне.

Команда "Астон Мартин" испытала полное разочарование - Алонсо финишировал 17-м, а Стролл вообще на последнем, 20-м месте. У Эдриана Ньюи предстоит много работы.

Алекс Албон и Валттери Боттас не смогли пройти во второй сегмент, заняв 18-е и 19-е места соответственно. Лиам Лоусон показал слабый результат, финишировав лишь 15-м. Франко Колапинто, хоть и на одну строчку выше, запомнился крушением своего болида.

Гуаньюй Чжоу продемонстрировал отличное выступление, показав 13-е время. Эстебан Окон и Кевин Магнуссен не смогли попасть в ТОП-10, заняв 11-е и 12-е места.

В третьем сегменте первые попытки оказались неудачными, но со второй попытки трасса оказалась быстрее. Расселл лидировал после первой попытки, но после второй попытки лидером стал Карлос Сайнс, опередив Шарля Леклера.

Джордж Расселл стал обладателем поула, опередив пилота "Феррари". Пьер Гасли удивил всех третьим местом. Форма "Альпин" показала себя лучше, чем ранее, что сделало третье место Гасли настоящим сюрпризом.

Леклер финишировал четвертым, а Макс Ферстаппен лишь пятым, однако смог опередить Норриса. Ландо ошибся и занял шестое место. Оскар Пиастри показал слабый результат, финишировав восьмым. Юки Цунода расположился между ними на седьмой строчке.

Девятое место досталось Нико Хюлькенбергу, а Льюис Хэмилтон ошибся на втором быстром круге, что привело его лишь к десятой позиции. Потенциально Хэмилтон мог бороться за первое место в квалификации, учитывая его результаты в Q2.

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