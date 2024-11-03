Пять раз на квалификации Формулы-1 в Бразилии вмешивались красные флаги

Квалификация Гран-при Бразилии должна была проходить в субботу, однако из-за плохих погодных условий была перенесена на воскресенье. Дождь не давал покоя и сегодня. В первом сегменте все пилоты были вынуждены использовать шины для дождя. Постепенно результаты улучшались, однако было понятно, что сюрпризов не избежать.

Первый сегмент оказался напряженным из-за вылета Франко Колапинто, который находился на 9-й позиции перед инцидентом. Его болид, к счастью, не пострадал серьезно, но пилот из команды "Уильямс" не смог пройти в Q2 и стартует с 18-й позиции. Однако самым большим сюрпризом стал вылет из гонки второго сегмента Льюиса Хэмилтона, который начнет с 16-й позиции. В итоге "Хаас" лишился своих гонщиков - Берман финишировал 17-м, а Хюлькенберг - 19-м. Последним в протоколе оказался Гуаньюй Чжоу. Ландо Норрис с трудом вырвался в Q2 и стартует 15-м.

Оскар Пиастри рискнул перейти на промежуточные шины и показал отличное время. Этот выбор подсказал другим гонщикам, что тактика эффективна. На трассе царила нестабильность, промежуточные шины были быстрее, но и риск вылета выше. И это подтвердилось вылетом Карлоса Сайнса, который сейчас стартует 14-м.

В самом конце квалификации Лэнс Стролл также не смог удержаться на трассе, вызвав красные флаги за 50 секунд до окончания сессии. Пилоты "Ред Булл", Макс Ферстаппен и Серхио Перес, оказались лишь на 12-й и 13-й строчках соответственно. Гонщики не смогли показать свой потенциал, так как сессия не возобновлялась.

Сессия не возобновилась, и гонщики "Ред Булл" не прошли дальше. Валттери Боттас присоединился к ним на 12-й позиции, показав один из лучших результатов сезона. Лэнс Стролл смог пройти в Q3, но дальше не продвинулся. На третьем сегменте Ландо Норрис выиграл положение. Однако дважды сессию останавливали красные флаги из-за аварий Алонсо и Албона.

Хотя Фернандо был на 9-й строчке, Алекс шел на втором месте. После двух перерывов гонщики решили рискнуть и начали улучшать свои результаты. Ландо Норрис выиграл квалификацию. Джордж Расселл оказался на втором месте. Юки Цунода из "РБ" стартует третьим, а Эстебан Окон разделит вторую строку со Цунодой.

Лиам Лоусон занял пятое место. Шарль Леклер из "Феррари" стартует с 6-й позиции. Алекс Албон - на седьмой. Оскар Пиастри ошибся в финальной попытке и занял восьмое место. Гонщики "Астон Мартина" Алонсо и Стролл дополняют топ-10.

Намеченный на 18:30 старт Гран-при обещает быть захватывающим, учитывая дождевые условия на трассе. Будет интересно увидеть, смогут ли команды восстановить разбитые болиды до начала гонки. В случае с Албоном это кажется под вопросом. Прогнозируется переменчивая обстановка, и погода несомненно повлияет на ход гонки.

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