Култхард поражён тем, что FIA хранит молчание

В подкасте Up To Speed бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард поделился своим мнением о взаимодействии гонщиков с представителями СМИ, а также вспомнил о недавнем инциденте между Максом Ферстаппеном и журналистом Джайлсом Ричардсом.

Култхард отметил, что его удивило отсутствие реакции со стороны FIA после произошедшего. По его словам, никаких официальных заявлений, предупреждений или санкций в адрес Ферстаппена не последовало, хотя, как считает Дэвид, если бы гонщик позволил себе грубость, его бы непременно оштрафовали.

Бывший гонщик провёл параллели со своим собственным опытом в Формуле 1. Хотя Култхард не добивался таких успехов, как Ферстаппен, он не раз сталкивался с критикой журналистов. Он подчеркнул, что порой бывает сложно не принимать подобные замечания близко к сердцу, несмотря на то, что в социальных сетях всегда найдутся сторонники и противники.

Дэвид также рассказал о случаях, когда критика носила завуалированный характер и затрагивала его профессиональные качества. По его мнению, журналисты имеют право задавать острые вопросы, даже если это вызывает у гонщика неприятные эмоции. Он добавил, что подобное давление испытывают все пилоты, и с этим приходится мириться.

Култхард обратил внимание на то, что сейчас вокруг Кими Антонелли царит атмосфера всеобщего одобрения. Он предположил, что его семья наверняка гордится успехами молодого гонщика. Тем не менее, Дэвид уверен, что критика неизбежно появится, как только Антонелли допустит ошибки на трассе.

В завершение Култхард вспомнил ситуацию, когда один из журналистов отметил его умение комментировать инциденты так, будто он не принимал в них участия. Это задело Дэвида, так как он счёл подобное мнение несправедливым. Однако после личного разговора с автором статьи конфликт был улажен, хотя, по признанию Култхарда, публичная критика всегда даётся нелегко.