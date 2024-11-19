Крутые машины российского производства на выставке «Поехали»

Будет представлена и другая удивительная техника повышенной проходимости.

В настоящее время особой популярностью пользуются вездеходы на шинах низкого давления. Они широко применяются в сельском хозяйстве, в спасательных операциях, в охоте, рыбалке и прочей деятельности, подразумевающей передвижение по бездорожью или мягким грунтам. Шины низкого давления повышают проходимость вездехода по мягкому грунту, снегу и песку. Помимо этого, применение такого движителя позволяет уменьшить расход топлива ввиду того, что создаются благоприятные условия для передвижения по твёрдым поверхностям. Также это делает колёса более долговечными. Ещё одно большое преимущество вездеходов на шинах низкого давления это то, что их применение позволяет снизить влияние на грунт и экосистему особых природных зон. Особенно это актуально в сфере сельского хозяйства, где необходимо блюсти за сохранностью посевов.

На нашей выставке вы увидите уникальные вездеходы на шинах низкого давления, в том числе, новинку от VENOM, которая предназначена для работ в самых экстремальных условиях — от бескрайних степей до непроходимых болот. Вас приятно удивит внешний вид, характеристики и мощь болотохода СЕКАЧ, оснащённого независимой многорычажной подвеской, заимствованной от легендарного Mitsubishi Pajero.

Идеальный для перемещения вездеход ТУНДРА «Восток ПРО» также будет выставлен на «Поехали». Этот болотоход изготовлен из качественных материалов и компонентов, обеспечивающих его надёжность и долговечность. Грузоподъёмность этого вездехода на суше составляет 550 кг, на воде — 200 кг.

Стремительно набирают популярность и вездеходы-переломки. Они отличаются высокой манёвренностью и минимальным радиусом разворота. Конструкция переломки позволяет вездеходу успешно проходить в тех местах, на которых застревают классические цельнорамные болотоходы. Также нельзя не обратить внимание на равномерное распределение нагрузки на переломную раму — это позволяет развивать высокую удельную мощность. Помимо прочих преимуществ, раздельная конструкция рамы существенно уменьшает риск поломки даже на сильных ямах и при высокой загрузке. Если всё-таки поломка произошла, то ремонт вездехода-переломки сравнительно недорогой и несложный: почти все его детали от серийных машин, их легко найти.

На нашей выставке вы увидите вездеход-переломку ТАКТИК — инновационный снегоболотоход, который комфортно передвигается как в условиях экстремального бездорожья, так и на дорогах общего пользования. Интересно, что ТАКТИК стал главным экспонатом на стенде Псковской области на Петербургском экономическом форуме.

Помимо этого, на нашей выставке будут представлены другие уникальные виды транспорта. К примеру, дистанционно управляемый роботизированный транспортировщик МК-750 «Калужанин». Этот удивительный транспорт может применяться в строительстве, в сельском хозяйстве, на службе Министерства обороны: «Калужанин» предоставляет максимально безопасный способ перевезти раненых или грузов на поле боя.

Также на выставке «Поехали» можно будет увидеть долгожданную гражданскую версию уникального тактического пикапа АГ-34 от конструктора Алексея Гарагашьяна. У пикапа высокая проходимость и манёвренность он способен преодолевать ров глубиной до двух метров. Первоначальный его вариант предназначался для нужд СВО, однако на сегодняшний день появилась и гражданская версия, которую можно использовать в туристических целях, в спасательных операциях, сельском хозяйстве и во всех прочих видах деятельности, вынуждающих искать способы преодоления сложного ландшафта.

Также уже традиционно в выставке примет участие аэролодка ALLIGATOR. В этом году на выставке можно будет увидеть модель Раптор Е-АИР 650 с электрическим поддувом днища. Аналогов такой аэролодки нет в мире.

Эти и другие уникальные модели отечественной техники, большая часть из которых обладают амфибийными свойствами, можно будет увидеть на выставке «Поехали» , которая состоится 29 ноября — 1 декабря в московском ЦВК «Экспоцентр».