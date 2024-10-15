Пьер Гасли: "Круг по трассе Гран При США"

Гонщик Alpine F1 Пьер Гасли поделился своими мыслями об особенностях трассы Гран При США. Одной из характерных черт кольца являются кочки, но в этом сезоне значительная часть трассы была обновлена, что, возможно, сделает жизнь команд и гонщиков немного проще.

Пьер Гасли начал свой рассказ с последнего поворота, который, несмотря на свою простоту, требует аккуратного выхода. После этого начинается первая зона DRS, за которой последует крутой подъем, на который можно заметно поздно тормозить.

Участок перед вторым поворотом характеризуется неровной поверхностью, но при этом является любимой частью трассы для гонщика. Здесь можно разогнаться и проходить повороты на большой скорости, стараясь держать плавную траекторию.

Особое внимание Пьер уделяет 9-му повороту, где важно выбрать правильную скорость, а также 11-му повороту, с которого начинается обратная прямая. Именно на этой прямой открываются хорошие возможности для обгонов.

На всем протяжении трассы ощущается неровность, что создает дополнительные трудности для гонщика. В 12-м повороте необходимо поздно тормозить, чтобы хорошо выйти из него, избегая перегрузки задних шин.

После сложного торможения в 15-м повороте Пьер Гасли совершает изменения в работе с педалью тормоза перед тройным правым поворотом, который можно проходить на высокой скорости. Затем следует еще один быстрый поворот, после которого гонщик разгоняется до 6-й передачи и фокусируется на последнем повороте, стремясь к идеальному выходу на прямую.

Интересно, что Пьер Гасли делился своим опытом на трассе Гран При США, описывая каждый поворот и особенности прохождения. Он также поделился видеоматериалом, демонстрирующим эту захватывающую гонку.