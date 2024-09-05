Toyota Raize не прошел краш-тест LatinNCAP в России.

Появление кроссовера Toyota Raize на российском рынке стало возможным благодаря параллельному импорту. Автомобиль привлекает внимание своим стильным дизайном и относительно низкой ценой. Однако по результатам тестов безопасности стало ясно, что данная модель далеко не лидер.

После проведения серии краш-тестов Latin NCAP японский кроссовер получил только одну звезду из пяти возможных. Результаты тестирования показали, что защита взрослых пассажиров и водителя составила 41%, защита детей - 72%, а защита пешеходов - 59%. Работа водительских ассистентов также оценена невысоко - всего 58%.

Toyota Raize, участвовавший в испытаниях, оснащался двумя подушками безопасности, но существуют комплектации с четырьмя подушками. Тем не менее, это практически не влияет на общую оценку безопасности кроссовера.

Автомобиль Toyota Raize построен на платформе DNGA-A, специально разработанной для компактных машин. Производство новинки организовано в Японии, Индонезии и Малайзии.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что модели Toyota Raize и Corolla вошли в список наиболее доступных автомобилей марки, которые сейчас можно купить в России.