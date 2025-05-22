Кроссовер OMODA C7 уже доступен у дилеров в России

Новый кроссовер OMODA C7 уже доступен в российских дилерских центрах. Первыми автомобилями этой модели можно ознакомиться в дилерском центре «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге, сообщили в компании.

Представители «Аларм-Моторс» ожидают, что OMODA С7 сможет охватить до 30% рынка продаж бренда. По мнению руководителя отдела продаж «Аларм-Моторс OMODA» Никиты Козлова, новую модель будут выбирать в основном молодые и активные люди, ценящие инновационные технологии.

Отметим, что стоимость OMODA C7 начинается от 3 399 900 рублей. Автомобиль оснащен 150-сильным турбированным двигателем объемом 1.6 литра и роботизированной трансмиссией DCT7. Представленная модель доступна в пяти версиях: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Первые две комплектации оснащены передним приводом, а остальные три – полным приводом.

Стильный дизайн OMODA C7 выделяется X-образной радиаторной решеткой, поднятой задней частью кузова, приветственным светом на переднем бампере, динамичными поворотниками, L-образными дневными ходовыми огнями и светодиодной подсветкой задних фонарей. В версии Supreme кроссовер предлагается с панорамной крышей.

Салон автомобиля включает в себя 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы с парящим эффектом, который можно сдвигать в сторону пассажира, а в максимальной комплектации – проекционный дисплей, отображающий на лобовом стекле информацию о скорости, навигации и работе систем безопасности. Спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой, руль в стиле геймпада, обогрев и вентиляция сидений доступны как для водителя, так и для переднего пассажира.

В комплектации Supreme предусмотрена память настроек зеркал и водительского кресла. Среди других технологических решений – система камеры обзора на 540 градусов, голосовое управление, беспроводная зарядка телефона мощностью 50 Вт с охлаждением.

Для обеспечения безопасности водителя и пассажиров OMODA C7 оснащен адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о столкновении спереди, удержания на полосе, мониторинга слепых зон, автоматического переключения дальнего света, предупреждения о возможной опасности при открытии дверей. Набор этих функций зависит от выбранной комплектации.

Зимний пакет для OMODA C7 включает обогрев лобового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок омывателя, руля и сидений.