Производство кроссовера Kia Soul прекращают

Компания Kia объявила о завершении производства кроссовера Kia Soul в октябре 2025 года. После этого момента на складах дилеров в Соединённых Штатах останется лишь несколько тысяч экземпляров данной модели.

Как отмечается на официальном сайте корейского автопроизводителя, концепт Kia Soul был впервые представлен в 2006 году, а серийное производство кроссовера стартовало двумя годами позже, в 2008 году. За всё время присутствия на американском рынке, начиная с 2009 года, было реализовано примерно 1,5 миллиона автомобилей этой модели.

Разработка Kia Soul стартовала в середине двухтысячных годов с амбициозной задачей создать принципиально новый глобальный автомобиль. Главной целью стало объединение манёвренности и экономичности традиционных малолитражек с практичностью и пропорциями внедорожников.

За 16 лет на рынке Kia Soul пережил смену трёх поколений, а также получил несколько концептуальных версий. Среди них была и электрическая модификация, ориентированная на европейских потребителей.

Стоит напомнить, что сборка Kia Soul осуществлялась и на калининградском заводе «Автотор». В 2011 году на предприятии начался выпуск модели по схеме крупноузловой сборки. Уже в 2019 году на заводе был освоен полный цикл производства, включая сварку, окраску и сборку кузовов.

По информации агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2025 года в России было зарегистрировано около 118 тысяч автомобилей Kia Soul. Это составляет примерно 4,5% от общего количества легковых автомобилей марки Kia, находящихся на учёте в стране.