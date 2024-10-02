Кроссовер JAECOO J6 дебютирует на российском рынке через четыре года.

В ближайшей перспективе на отечественном авторынке ожидается выпуск нового кроссовера JAECOO J6, планируемый к первой половине 2025 года. Об этом сообщает информационный ресурс «Российская газета».

Кроссовер JAECOO J6 является адаптированной версией популярной модели Chery iCar 03. Оригинальная модель была представлена в Китае в прошлом году, а позднее была представлена обновленная версия под названием iCar 03T. Данная модель признана отдельной от предыдущей версии из-за изменений в экстерьере, увеличенного клиренса и улучшенной проходимости. Однако конечная версия кроссовера JAECOO J6, которая появится на российском рынке, пока остается под вопросом.

Оба варианта кроссовера JAECOO J6 будут оснащены электрической силовой установкой мощностью 184 л.с. Версия с двумя электродвигателями будет иметь в своем распоряжении 279 л.с. Пробег на одном заряде будет колебаться в пределах 400 – 520 км в зависимости от емкости батареи и выбранной конфигурации привода, по данным, полученным в ходе китайских тестов.

Помимо кроссовера JAECOO J6, на российском авторынке также ожидаются другие модели. Подробнее о предстоящих новинках можно будет узнать на выставке автомобильных инноваций, запланированной в рамках специализированного форума автопромышленности под названием «CarX – 2024». Дополнительные сведения можно найти на сайте: carx.ru.