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Будет ли кроссовер Haval M6 производить на автозаводе в Калуге?

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о старте производства новой модели автомобиля на заводе «ПСМА Рус», который принадлежит компании «Автомобильные технологии».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.11.2024, 12:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о старте производства новой модели автомобиля на заводе «ПСМА Рус», который принадлежит компании «Автомобильные технологии». Он не уточнил конкретную марку и модель, отметив лишь, что этот шаг стал возможным благодаря продолжительным переговорам с китайскими партнерами.

Инсайдеры портала «Дром» сообщили, что новой моделью, которая будет производиться на предприятии, станет кроссовер Haval M6. Несколько месяцев назад на заводе появилась большая группа китайских специалистов, занимающихся подготовкой производства. Планируется, что уже в феврале 2025 года начнется крупноузловая сборка кроссовера Haval M6, а летом возможно начнется полный производственный цикл, включающий сварку и окраску кузова.

Напомним, что Haval имеет собственный завод в Тульской области, на котором также выпускается кроссовер M6. Однако сборка этой модели на тульской площадке осуществляется в ограниченных объемах из-за полной загруженности производства.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первые 10 месяцев 2024 года было продано 31 660 автомобилей Haval M6 на российском рынке. Это практически в 7 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года. M6 стал второй по популярности моделью бренда Haval, уступив только Jolion.

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