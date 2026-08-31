Кроссовер Geely EX5 EM-i вошёл в десятку лидеров российского рынка SUV.

В июле 2026 года в России продали 2 429 новых кроссоверов Geely EX5 EM-i. По данным АО «ППК»*, на которые ссылаются эксперты агентства «АВТОСТАТ», модель впервые заняла место в десятке наиболее популярных автомобилей сегмента SUV на российском рынке.

Лидером июльского рейтинга вновь стал кроссовер Haval Jolion. За месяц реализовали 7 202 таких автомобиля. Вторую и третью позиции заняли модели TENET — кроссоверы T7 и T4L, продажи которых составили 6 965 и 4 051 шт. соответственно.

Четвертую строчку занял внедорожник LADA Niva Travel с результатом 3 491 проданный автомобиль. В ТОП-5 также вошел кроссовер Mazda CX-5 — за месяц реализовали 2 916 единиц.

В десятку самых продаваемых моделей сегмента SUV в июле также вошли кроссоверы Belgee X50+ (2 902 шт.), Haval M6 (2 637 шт.) и Changan UNI-S (2 484 шт.), внедорожник LADA Niva Legend (2 632 шт.), а также уже упомянутый Geely EX5 EM-i (2 429 шт.).