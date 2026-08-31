Главная Новости Продажи Кроссовер Geely EX5 EM-i вошёл в десятку лидеров российского рынка SUV.
Новости

Кроссовер Geely EX5 EM-i вошёл в десятку лидеров российского рынка SUV.

Geely EX5 EM-i впервые вошёл в топ-10 самых популярных SUV в России: в июле 2026 года продано 2 429 новых кроссоверов модели
РедакцияР
Редакция
31.08.2026, 10:01·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В июле 2026 года в России продали 2 429 новых кроссоверов Geely EX5 EM-i. По данным АО «ППК»*, на которые ссылаются эксперты агентства «АВТОСТАТ», модель впервые заняла место в десятке наиболее популярных автомобилей сегмента SUV на российском рынке.

Лидером июльского рейтинга вновь стал кроссовер Haval Jolion. За месяц реализовали 7 202 таких автомобиля. Вторую и третью позиции заняли модели TENET — кроссоверы T7 и T4L, продажи которых составили 6 965 и 4 051 шт. соответственно.

Четвертую строчку занял внедорожник LADA Niva Travel с результатом 3 491 проданный автомобиль. В ТОП-5 также вошел кроссовер Mazda CX-5 — за месяц реализовали 2 916 единиц.

В десятку самых продаваемых моделей сегмента SUV в июле также вошли кроссоверы Belgee X50+ (2 902 шт.), Haval M6 (2 637 шт.) и Changan UNI-S (2 484 шт.), внедорожник LADA Niva Legend (2 632 шт.), а также уже упомянутый Geely EX5 EM-i (2 429 шт.).

Источник

Авторынок россии (971)Продажи (1141)Внедорожники (163)Suv (416)Кроссоверы (373)Модели-лидеры (318)Geely (358)Топ-10 (97)Гибриды (157)Geely ex5 em-i (14)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация