Кроссовер GAC GS3 готов к запуску продаж в России

Компания GAC Motor успешно завершила процесс сертификации своего новейшего компактного кроссовера - GAC GS3 - на территории Российской Федерации. Об этом информирует Telegram-канал веб-портала "Китайские автомобили". По предварительным данным, начало продаж этой модели ожидается к концу мая текущего года.

Автомобиль GAC GS3 имеет обширный перечень размеров: 4410 миллиметров в длину, 1825 мм в ширину и 1685 мм в высоту, с колесной базой в 2650 мм. Автомобиль будет предлагаться на российском рынке с турбированным 1,5-литровым двигателем, выдающим 177 лошадиных сил (270 Нм). Данная агрегатная система функционирует в паре с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным "мокрым" сцеплением. Привод кроссовера исключительно передний.

По данным издания "АВТОСТАТ", китайская автомобильная компания GAC Motor стремится реализовать на российском авторынке около 30 тысяч машин к 2024 году, а также выпустить еще один новый кроссовер с названием GS4 Max. Не следует забывать, что на данный момент модельный ряд GAC на российском рынке представлен кроссоверами нового поколения GS5 и GS8, а также премиальным минивэном GAC M8.