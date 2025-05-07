Кроссовер Exlantix ET теперь можно приобрести в дилерских центрах EXEED.

Китайский автобренд EXEED анонсировал начало поставок большого гибридного кроссовера Exlantix ET в авторизованные дилерские центры на территории России. По информации отдела по связям с общественностью компании, машины уже представлены в шоу-румах EXEED, которые имеют сертификацию на проведение профессионального технического обслуживания моделей Exlantix.

На автомобиль Exlantix ET распространяется гарантия в течение 8 лет или 200 000 км пробега. Гарантийный срок на электродвигатели, блоки управления и аккумуляторную батарею составляет 8 лет или 160 000 км.

Exlantix ET комплектуется гибридной силовой установкой (REEV) с двумя электрическими моторами и 1,5-литровым турбодвигателем, который выступает в роли генератора. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды, а максимальная комбинированная мощность достигает 469 л.с. Емкость батареи – 40 кВтч, что обеспечивает запас хода на электричестве до 180 км. Для зарядки аккумулятора требуется 3,7 кВт на 1 литр топлива, общий запас хода составляет 1180 км по циклу WLTP.

Кроссовер получил интеллектуальный полный привод, функциональную автоматическую пневмоподвеску и систему CDC (Continuous Damping Control). Пользователям доступны различные режимы вождения и настройки высоты клиренса. В салоне Exlantix ET установлены двойные стекла, массажные функции для всех посадочных мест, трехзонный климат-контроль с ионизацией и ароматизацией, разнообразные электрорегулировки, включая режим "нулевой гравитации".

Безопасность обеспечивают 30 интеллектуальных помощников водителя и более 20 датчиков, размещенных по всему автомобилю. Также Exlantix ET оснащен системой камер 360 градусов, включая видеопроекцию под днищем автомобиля.

Автомобиль адаптирован под российские климатические условия и оснащен "зимним пакетом", включающим обогрев всех сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.

Палитра автомобиля включает в себя четыре цвета: Classy Black (графитный черный), Bamboo Gray (бамбуково-серый), Cream Gray (кремово-серый), Silver (серебристый). Цветовые решения салона доступны в двух вариантах.