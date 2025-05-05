Belgee X50 - один из пяти самых популярных автомобилей в России

По информации агентства "АВТОСТАТ", за 18-ю неделю 2025 года (с 14 по 20 апреля) в России было реализовано 741 новое кроссовер Belgee X50. Специалисты отмечают, что эти продажи позволили модели впервые в этом году занять четвертое место в списке самых востребованных.

Абсолютным лидером остается семейство LADA Granta, продажи которого на прошлой неделе достигли отметки в 2 460 автомобилей. На втором месте находится LADA Vesta с объемом продаж в 1 310 машин.

Среди зарубежных марок лучший результат в России показал кроссовер Haval Jolion, занимая третью позицию в общем рейтинге с результатом в 1 117 проданных единиц. На четвертой строчке расположился Belgee X50 (741 шт.). Пятерку лидеров закрывает кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (721 шт.).

Также в ТОП-10 наиболее популярных моделей в России за 18-ю неделю вошли Changan UNI-S (559 шт.), LADA Niva Travel (537 шт.), LADA Niva Legend (534 шт.), Geely Monjaro (527 шт.) и Chery Tiggo 4 (490 шт.).

Всего за упомянутый период в России было продано 19,6 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 17% меньше, чем неделей ранее, и на 30% ниже показателя 17-й недели 2024 года.