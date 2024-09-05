Проблемы с RB20: мнение Кристиана Хорнера

Руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился информацией о проблемах, с которыми столкнулась команда, мешая им показывать лучшие результаты.

По словам Хорнера, уже на протяжении прошлого сезона были замечены сложности с балансом машины, которые влияли на выступления команды.

Он отметил, что на некоторых трассах команда использовала большую прижимную силу, скрывая тем самым проблемы с балансом, которые проявлялись более явно на других гоночных треках.

«Когда есть дисбаланс между передней и задней осью, это затрудняет управление автомобилем на покрышках, и, пытаясь исправить ситуацию через настройки, мы сталкивались с новыми трудностями, вступая в порочный круг», - пояснил Хорнер.

Руководитель отметил, что проблемы с балансом стали заметны ещё в начале текущего года, а на Гран При в Остине и других местах они проявились особенно явно.

«Наши соперники продвинулись в разработке своих машин, в то время как у нас проблема стала только нарастать по мере сезона», - подчеркнул Хорнер.

Сейчас все усилия команды сосредоточены на разрешении данной проблемы. Хорнер выразил уверенность, что необходимо как можно быстрее исправить ситуацию, угрожающую шансам на оба титула.

Он также добавил, что особенности итальянской трассы выделили недостатки машины по сравнению с предыдущим сезоном, и что необходимо найти способы контролировать ситуацию, в противном случае команда подвергает себя большему риску.