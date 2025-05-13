Китайцы завоевали лидерство среди иностранных автомобилей в корпоративных автопарках.

В рамках MIMS Automobility Moscow, которая является международной выставкой автозапчастей, автокомпонентов и оборудования для обслуживания автомобилей, агентство «АВТОСТАТ» проводит специализированную конференцию под названием «Сервис корпоративных парков – 2025». По данным экспертов этого агентства, китайские автомобильные бренды теперь лидируют среди зарубежных марок по количеству легковых автомобилей, находящихся у юридических лиц.

Как сообщается, на 1 января 2025 года в России было зарегистрировано 373 тысячи китайских легковых машин, находящихся в собственности корпоративных клиентов. Это число составляет 14,8% от общего числа автомобилей в собственности юридических лиц. По этому показателю китайские бренды опередили японские (14%) и немецкие (12,3%) марки, несмотря на то, что летом прошлого года они отставали от них. Единственные, кто опережают китайские марки в этом рейтинге – это отечественные производители (32,3%).

На конференции будут обсуждаться текущие проблемы, с которыми сталкиваются владельцы корпоративных автопарков, особенно в сфере обслуживания. Среди главных тем будут подняты вопросы ремонта, выбора запасных частей, рынка автосервисов, отраслевых стандартов для такси и другие актуальные аспекты. Более подробную информацию об обсуждаемых вопросах и спикерах конференции можно найти на официальном сайте: corp-service.autostat.ru.