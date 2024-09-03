VW приняла решение закрыть все свои производственные объекты в Германии.

Volkswagen (VW), один из ведущих автомобильных концернов в мире, столкнулся с серьезными вызовами в Германии, что может привести к закрытию заводов на территории страны. Причина кроется в быстро меняющихся рыночных условиях и давлении, связанном с переходом на электромобили. В условиях усиливающейся конкуренции и необходимости крупных инвестиций в развитие электромобильности, Volkswagen оказался в затруднительном положении.

Фото: Carsweek.ru

Компания предупреждает, что без поддержки со стороны правительства и создания более благоприятных условий для производителей электромобилей, дальнейшее производство в Германии может оказаться экономически невыгодным.

Стоимость рабочей силы и энергоносителей в стране значительно превышает себестоимость в других странах, что делает производство автомобилей в Германии очень дорогим. Это становится особенно острой проблемой на фоне растущего давления со стороны китайских и американских компаний, которые уже занялись производством электромобилей и предлагают свою продукцию по более низким ценам.

Кроме того, ситуацию усугубляет снижение спроса на традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Переход на электромобили требует кардинальной перестройки производственных процессов и значительных капиталовложений в научно-исследовательскую деятельность, что создает угрозу для текущего производства в Германии.

Недавно на нашем портале сообщалось о новой версии VW Golf R - это действительно потрясающие изменения. Немецкий бренд усовершенствовал 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который будет работать только с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Mk8.5 Golf R пока скрыт под камуфляжем, но уже выглядит более эффектно по сравнению с моделью, которую он заменяет.