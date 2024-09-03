Главная Новости Завод VW приняла решение закрыть все свои производственные объекты в Германии.
Новости

VW приняла решение закрыть все свои производственные объекты в Германии.

Volkswagen (VW), один из ведущих автомобильных концернов в мире, столкнулся с серьезными вызовами в Германии, что может привести к закрытию заводов на территории страны.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.09.2024, 11:51·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Volkswagen (VW), один из ведущих автомобильных концернов в мире, столкнулся с серьезными вызовами в Германии, что может привести к закрытию заводов на территории страны. Причина кроется в быстро меняющихся рыночных условиях и давлении, связанном с переходом на электромобили. В условиях усиливающейся конкуренции и необходимости крупных инвестиций в развитие электромобильности, Volkswagen оказался в затруднительном положении.

Фото: Carsweek.ru

Компания предупреждает, что без поддержки со стороны правительства и создания более благоприятных условий для производителей электромобилей, дальнейшее производство в Германии может оказаться экономически невыгодным.

Стоимость рабочей силы и энергоносителей в стране значительно превышает себестоимость в других странах, что делает производство автомобилей в Германии очень дорогим. Это становится особенно острой проблемой на фоне растущего давления со стороны китайских и американских компаний, которые уже занялись производством электромобилей и предлагают свою продукцию по более низким ценам.

Кроме того, ситуацию усугубляет снижение спроса на традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Переход на электромобили требует кардинальной перестройки производственных процессов и значительных капиталовложений в научно-исследовательскую деятельность, что создает угрозу для текущего производства в Германии.

Недавно на нашем портале сообщалось о новой версии VW Golf R - это действительно потрясающие изменения. Немецкий бренд усовершенствовал 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который будет работать только с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Mk8.5 Golf R пока скрыт под камуфляжем, но уже выглядит более эффектно по сравнению с моделью, которую он заменяет.

Источник

Завод (46)Завод автопроизводителя (43)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация