Jaguar привнесла современный взгляд на E-Type.

Переходя на электрическую линейку, компания Jaguar закончила производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако, для ценителей винтажных машин с прыгающим котом на капоте компания отдела Jaguar Classic предлагает уникальную услугу - постройку автомобилей с нуля. Недавно один из клиентов из Юго-Восточной Азии заказал пару винтажных E-Type.

Для этого проекта была создана специальная модель, E-Type Commemorative, отпраздновавшая 50-летие с момента окончания производства культового родстера. Используя оригинальные чертежи с 1961 по 1971 год, специалисты Jaguar Classic воссоздали дуэт E-Type Commemorative с нуля.

Фото: Carsweek.ru

В основу проекта легла специальная версия Commemorative Edition, которая была выпущена 50 лет назад в честь завершения производства. Один автомобиль окрашен в Signet Green, а другой - в Opal Black, воссоздавая цветовую гамму эпохи, когда E-Type был популярен.

Эти два автомобиля стали первыми абсолютно новыми E-Type, собранными с нуля, в отличие от предыдущих проектов, в которых восстанавливались существующие машины. Двигатель обновлен до 3,8-литрового рядного шестицилиндрового с электронным впрыском топлива, а механическая коробка передач заменена на пятиступенчатую. Кроме того, более 2000 часов труда было вложено в улучшения автомобилей, включая подогрев лобового стекла и Bluetooth-радио.

Недавно стало известно, что Jaguar планирует перейти полностью на производство электромобилей. Первым шагом в этом направлении станет выпуск четырехдверного электрического автомобиля GT с запасом хода до 500 километров. Управляющий директор компании анонсировал презентацию новой модели в конце текущего года.