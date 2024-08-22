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BMW первый раз обошла Tesla по объему продаж электромобилей

На европейском рынке электрокаров произошли значительные изменения. Отчеты июля показали, что у компании Tesla резко снизились продажи. Кроссовер Model Y ушел со снижением в 16%, найдя своих покупателей в количестве 9 544 штук.
А
Антон Звонкий
22.08.2024, 14:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На европейском рынке электрокаров произошли значительные изменения. Отчеты июля показали, что у компании Tesla резко снизились продажи. Кроссовер Model Y ушел со снижением в 16%, найдя своих покупателей в количестве 9 544 штук. Tesla Model 3 была продана 4 694 раза, что свидетельствует о падении спроса на 17%.

Эти изменения привели к тому, что BMW обошла Tesla по объему продаж электромобилей - 14 869 штук против 14 561 штук. В целом, европейский рынок электрокаров снизился на 6%. Такое падение стало следствием отмены определенных государственных субсидий.

Несмотря на все это, Tesla Model Y удерживает лидерство среди электрокаров в Европе, имея довольно значительный отрыв от конкурентов. Второе место занимает Volvo EX30 с объемом продаж в 6 573 штуки. Замыкает тройку лидеров Volkswagen ID.4, реализовавший 5 295 автомобилей. Несмотря на это, автомобили с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему лидируют на рынке.

Согласно статистике, Dacia Sandero занимает первое место с объемом продаж в 22 398 штук. На втором месте находится Volkswagen T-Roc с результатом в 19 254 проданных автомобиля. Третье место у Toyota Yaris Cross, количество проданных которых составило 17 314 штук.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что российский автомобильный рынок укрепляет свои позиции на европейском рынке.

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