Audi представила тизер совершенно нового кроссовера

Компания Audi активно готовится к представлению нового поколения кроссовера Q5. Для разогрева интереса у публики было выпущено тизерное изображение, на котором показана лишь передняя часть автомобиля. Это единственное официальное фото, доступное на текущий момент.

На представленной фотографии демонстрируется лишь фара, однако изображение выполнено в высоком разрешении, что позволяет рассмотреть детали оптики. Подробности о технических характеристиках автомобиля пока не раскрываются.

Известно, что новый Audi Q5 будет доступен как с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и с гибридными силовыми установками.

В компании Audi с нетерпением ожидают премьеры этого автомобиля, поскольку кроссовер Q5 является одним из наиболее успешных моделей для немецкого производителя.

Ранее наш портал публиковал первые рендеры кроссовера Audi Q5, позволяющие более детально рассмотреть внешний вид этого автомобиля.