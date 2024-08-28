Главная Новости Новинки Audi представила тизер совершенно нового кроссовера
Новости

Audi представила тизер совершенно нового кроссовера

Компания Audi активно готовится к представлению нового поколения кроссовера Q5. Для разогрева интереса у публики было выпущено тизерное изображение, на котором показана лишь передняя часть автомобиля.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.08.2024, 11:42·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Компания Audi активно готовится к представлению нового поколения кроссовера Q5. Для разогрева интереса у публики было выпущено тизерное изображение, на котором показана лишь передняя часть автомобиля. Это единственное официальное фото, доступное на текущий момент.

На представленной фотографии демонстрируется лишь фара, однако изображение выполнено в высоком разрешении, что позволяет рассмотреть детали оптики. Подробности о технических характеристиках автомобиля пока не раскрываются.

Известно, что новый Audi Q5 будет доступен как с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и с гибридными силовыми установками.

В компании Audi с нетерпением ожидают премьеры этого автомобиля, поскольку кроссовер Q5 является одним из наиболее успешных моделей для немецкого производителя.

Ранее наш портал публиковал первые рендеры кроссовера Audi Q5, позволяющие более детально рассмотреть внешний вид этого автомобиля.

Источник

Новинки (295)Audi (69)Кроссовер (286)Тизер (11)Audi Новинки (4)Audi тизер (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация