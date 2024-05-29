Ferrari готовит обновленную машину к Гран При на Сильверстоуне

В последнем интервью гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс признал, что Шахтерам не удалось значительно увеличить скорость своего болида, однако улучшения были замечены всеми. Итальянские инженеры собираются полностью изучить все нововведения к Гран При Испании, который пройдёт в Барселоне 21 июня, начиная с свободных тренировок. Гонка состоится 23 июня. В настоящее время в Маранелло активно трудятся над новым значительным пакетом обновлений.

Первые изменения на болиде SF-24 Ferrari планируется внедрить к Гран При Великобритании, который пройдет на треке Сильверстоун с 5 по 7 июля. Автомобиль должен стать более эффективным в квалификации благодаря улучшениям в области аэродинамики.

На данный момент скорость болида Ferrari на одном круге не является рекордной. В команде понимают эту проблему и прилагают усилия для ее устранения.

После Сильверстоуна итальянская команда не планирует останавливаться на достигнутом. Хотя изменения не будут радикальными, итальянцы регулярно будут вносить что-то новое в свой болид.

Также стало известно, что для болидов Формулы-1 были разработаны новые брызговики для гонок в дождливую погоду.