Старт на дождевых шинах был верным решением - Комацу

На Канадском этапе гонок команда Haas вновь осталась без очков, продолжая серию неудач. Несмотря на яркое начало Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга, гонщики не смогли удержать позиции в топе.

Датчанин смог подняться до 4-й позиции на первых кругах, а его напарнику удалось достичь седьмой строчки. Они стартовали на шинах для сильного дождя, что позволило им опередить соперников. Однако со временем оба пилота отстали и не смогли догнать лидеров.

Нико Хюлкенберг поделился своими впечатлениями от гонки, отметив, что не смог избежать контакта с машиной Юки Цуноды на первых кругах. Он также отметил, что после того, как трасса стала сухой, им стало сложнее удерживать позиции. В итоге, он признал, что несмотря на свою работу без ошибок, удача не была на их стороне.

Кевин Магнуссен также поделился своими впечатлениями, отметив, что команда не смогла в полной мере использовать свои возможности во время гонки. Он выразил недовольство тем, что не смогли заработать очки, хотя у них были шансы. Проблемы с пит-стопами и неудачный выбор времени для смены шин стали причиной неудачи.

Руководитель команды Haas, Айо Комацу, подвел итог гонке, отметив, что гонщики хорошо стартовали на шинах для дождя и смогли отыграть позиции. Однако проблемы на пит-стопе и неудачный момент для смены шин помешали команде показать лучший результат. В итоге команда финишировала за пределами первой десятки, и теперь им предстоит анализировать произошедшее и готовиться к следующему этапу в Барселоне.