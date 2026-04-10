Колтон Херта не примет участие в Indy 500

Команда Andretti Global приняла решение отказаться от планов выставить четвёртую машину на старт знаменитой гонки Indy 500. Как стало известно, причиной такого шага стало объявление организаторов Формулы 2 о проведении в мае двух этапов, один из которых состоится на канадской трассе в Монреале и совпадает по дате с Индианаполис 500.

Несмотря на то, что официального подтверждения о заявке четвёртой машины со стороны американской команды не поступало, ожидалось, что этот шаг будет предпринят ради участия Колтона Херты. Гонщик выступал в Indy 500 на протяжении последних семи лет, и многие рассчитывали увидеть его на трассе вновь.

Руководитель Andretti Global Рон Рузевски в беседе с изданием Racer отметил: «Как многие догадывались, мы пытались что-то предпринять, чтобы выставить на старт четвёртую машину, и прежде всего рассчитывали на Колтона. При этом мы занимается его программой в Формуле 2. Интерес проявляли и многие другие люди, но для нас важно, чтобы для команды была какая-то дополнительная ценность».

Он также добавил, что команда не испытывает нехватки в талантливых гонщиках, однако предпочитает сосредоточиться на основном составе. «Не хочется отвлекаться на что-то ещё, поэтому мы собираемся оставить три машины», — подчеркнул Рузевски.

На данный момент подтверждено участие 32 машин в Indy 500. За Andretti Global в предстоящей гонке выступят опытные пилоты Кайл Кёрквуд, Уилл Пауэр — победитель гонки 2018 года, а также Маркус Эриксон, выигравший в 2022 году.