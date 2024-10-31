Колапинто: Я хочу доказать, что заслуживаю место в Формуле 1.

Новости из мира Формулы 1 продолжают радовать поклонников автоспорта. По информации, несколько команд проявили заинтересованность в подписании контракта с юным талантом Франко Колапинто.

На одной из пресс-конференций FIA в Сан-Паулу задали вопрос аргентинскому гонщику о возможном переходе из Williams в другую команду. В ответ Франко заявил: "Я не могу дать определенного ответа на этот вопрос. Если Williams не предоставят мне машину, то, возможно, найдется другое место для моего выступления. Я не хочу заниматься такими вопросами, мой приоритет – хорошие выступления на этапе вместе с Williams".

Молодой пилот подчеркнул, что пока не думал о своем будущем в Формуле 1 на следующий год, однако не исключает ничего. Он выразил благодарность команде Williams и возможности, которую они ему предоставили.

Франко выразил желание продолжать выступать в королевском автоспорте, подчеркнув свою преданность и стремление доказать свою ценность. Он также не исключил возможности вернуться в Формулу 1 в 2026 или 2027 году, если не удастся заключить контракт на следующий сезон.

Для гонщика на данный момент важны лучшие выступления и наслаждение процессом без лишнего давления. Болельщики с нетерпением ждут новых триумфов Франко Колапинто как в нынешнем, так и возможно в будущих сезонах.