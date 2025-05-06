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Тесты Alpine на Зандфорте с колапинто состоятся.

Альпине проведёт тесты с резервным пилотом в Зандфорте для подготовки к возможной замене в основном составе команды. Подробности не разглашаются.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.05.2025, 20:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня резервный гонщик Alpine Франко Колапинто отправится на тесты в Зандфорте, Нидерланды, чтобы протестировать двухлетнюю машину в составе команды.

Эти тесты были запланированы заранее и уже начались, однако детали программы не разглашаются. По слухам, основная цель испытаний заключается в подготовке к предполагаемой замене в гондольном составе команды. Считается, что на следующем этапе в Имоле гонщик Джек Дуэн скорее всего уступит свое место в кокпите Франко Колапинто, однако информация об этой смене пока не получила официального подтверждения от команды.

Источник

Франко Колапинто (39)Alpine F1 Team (157)

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