Тесты Alpine на Зандфорте с колапинто состоятся.

Сегодня резервный гонщик Alpine Франко Колапинто отправится на тесты в Зандфорте, Нидерланды, чтобы протестировать двухлетнюю машину в составе команды.

Эти тесты были запланированы заранее и уже начались, однако детали программы не разглашаются. По слухам, основная цель испытаний заключается в подготовке к предполагаемой замене в гондольном составе команды. Считается, что на следующем этапе в Имоле гонщик Джек Дуэн скорее всего уступит свое место в кокпите Франко Колапинто, однако информация об этой смене пока не получила официального подтверждения от команды.