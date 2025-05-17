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Колапинто потеряет одну позицию на старте

Колапинто получил штраф на уик-энде в Alpine: нарушение правил на трассе и пит-лейне. Гонщик извинился за инцидент, который не повлек за собой значительных последствий.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.05.2025, 20:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Дебютный уик-энд в новой команде Alpine оказался непростым для гонщика Франко Колапинто. Ему пришлось столкнуться с несколькими проблемами, начиная от штрафа за превышение скорости на пит-лейн, заканчивая разбитой машиной в квалификации, а также нарушением инструкций директора гонки.

Основное нарушение состояло в том, что в период прекращения движения красными флагами, Колапинто поехал по фаст-лейн до официального подтверждения старта сессии, не следуя указаниям организаторов.

Представители команды объяснили произошедшее тем, что гонщик неправильно истолковал инструкцию от инженеров, и к моменту осознания ошибки было уже слишком поздно для корректировки.

В итоге стюарды приняли решение оштрафовать Франко с лишением одной позиции на старте гонки, поскольку они установили, что нарушение не принесло ему никаких преимуществ.

Источник

Франко Колапинто (45)Alpine F1 Team (165)

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