Колапинто потеряет одну позицию на старте

Дебютный уик-энд в новой команде Alpine оказался непростым для гонщика Франко Колапинто. Ему пришлось столкнуться с несколькими проблемами, начиная от штрафа за превышение скорости на пит-лейн, заканчивая разбитой машиной в квалификации, а также нарушением инструкций директора гонки.

Основное нарушение состояло в том, что в период прекращения движения красными флагами, Колапинто поехал по фаст-лейн до официального подтверждения старта сессии, не следуя указаниям организаторов.

Представители команды объяснили произошедшее тем, что гонщик неправильно истолковал инструкцию от инженеров, и к моменту осознания ошибки было уже слишком поздно для корректировки.

В итоге стюарды приняли решение оштрафовать Франко с лишением одной позиции на старте гонки, поскольку они установили, что нарушение не принесло ему никаких преимуществ.