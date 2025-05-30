Источник энергии для Колапинто: дополнительные элементы силовой установки

В последний рабочий день недели в испанской Барселоне команда Формулы 1 Alpine провела технические работы на болиде Франко Колапинто.

По информации, полученной из гаража гонщика, специалисты провели замену ключевых элементов силовой установки.

В частности, итальянский пилот получил новый двигатель внутреннего сгорания и обновленную выхлопную систему, что, несомненно, должно повлиять на характеристики болида.

Стоит отметить, что обе проведенные замены были осуществлены в соответствии с регламентом соревнований, поэтому Франко Колапинто не будет понесен никаких штрафов за это техническое обновление своего болида.