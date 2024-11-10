Желание быть похожими на меня: дети в Аргентине, говорит Колапинто

Молодой пилот Франко Колапинто за короткое время смог заявить о себе в мире Формулы 1. Несмотря на неудачи на прошлых этапах, он продолжает привлекать внимание других команд.

Перспективы на следующий сезон практически отсутствуют, однако гонщика активно рассматривают в Alpine и, вероятно, в Red Bull. Колапинто, будучи обладателем качественной подачи, сумел преодолеть сложности и продемонстрировать психологическую стойкость в мире автоспорта.

«Наступило моё время, и я хочу использовать свой шанс на максимум, – поделился Франко. – Для меня всё ново, но я готов к вызовам и трудностям».

С каждым этапом увеличивается интерес к Франко в его родной Аргентине. От обладателя 200 тысяч подписчиков в соцсетях число его фанатов выросло до четырёх миллионов.

«Мне невероятно приятно видеть такую поддержку от болельщиков, – отметил гонщик. – Сегодня в Аргентине события в мире автоспорта на передовой».

Франко является первым аргентинцем в Формуле 1 за долгие годы. Он осознаёт важность своего присутствия в серии для своих соотечественников и надеется навсегда остаться в Чемпионате.

«Я доверяю своей команде, которая стремится к прогрессу и успешному продвижению вперёд. Мы справляемся с трудностями вместе», – подчеркнул пилот.

Хотя будущее остаётся неопределённым, Франко полон решимости достойно выступать и оставаться в центре внимания. Важно для него доказать свою ценность в Формуле 1 и сформировать стабильную карьеру в мире гонок.