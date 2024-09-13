Ошибка новичка привела к аварии в Колапинто

Гонщик Алекс Элбон продемонстрировал тринадцатое время второй тренировки в Баку и отметил, что проблема с постоянным перегревом шин вызвана низким сцеплением с асфальтом.

Пилот команды Williams, Франко Колапинто, который участвует в своем втором Гран При, потерпел крушение на первой тренировке и признал свою ошибку.

Алекс Элбон заявил, что день был сложным, и он не удовлетворен поведением своего болида. Гонщику предстоит внести коррективы в настройки для улучшения ситуации на трассе.

Вследствие очень низкого сцепления с асфальтом шины сильно нагреваются. По словам гонщика, установленное Pirelli высокое давление в шинах требует бережной езды, чтобы избежать износа резины.

Хотя на данный момент уровень сцепления не позволяет рассчитывать на лидирующие позиции, гонщик надеется на улучшение ситуации при последующих тренировках.

Франко Колапинто признал, что авария была следствием его собственной ошибки на незнакомой для него трассе. Он выразил благодарность механикам за быструю работу по восстановлению машины.

Гонщик отметил, что рад проведенной второй тренировке, почувствовав больше уверенности. Он признал неудачу в первой тренировке, но считает, что извлек важный урок.

Колапинто подчеркнул, что ему предстоит еще многое понять о работе шин на трассе, особенно на уличном кольце. Несмотря на сложности начала уик-энда, гонщик полагает, что команда успешно справляется с поставленными задачами.