Прогноз автодилеров: когда в России можно ожидать машины по новым ценам.

Автомобильный эксперт Андрей Ольховский, представляющий компанию «Автодом», делится своими прогнозами на февраль. По его словам, российские автодилеры в начале года сначала получат партию российских автомобилей, в то время как иномарки задержатся до марта.

Ольховский также отмечает, что цены на автомобили могут вырасти на 10-12 процентов в течение года, если не произойдет никаких кризисов. Однако эксперты ожидают корректировки автомобильных цен уже в ближайшие два месяца, с первыми результатами к середине марта.

По его мнению, стоимость автомобилей всех марок увеличится. Минимальное повышение цен ожидается у машин с высоким уровнем локализации. Официальные дилеры планируют увеличить цены на автомобили брендов на 6-7 процентов в первом квартале.

Иномарки, поступающие из-за рубежа, начнут подорожать быстрее. В целом за текущий год новые автомобили в России могут подорожать на 7-10 процентов, считает Ренат Тюктеев из компании «Авилон».

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что средняя стоимость автомобиля с пробегом на российском вторичном рынке снизилась до двух миллионов рублей.