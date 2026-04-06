Когда действительно стоит переходить с зимних шин на летние: важное предостережение для автомобилистов в апреле

Эксперты шинного холдинга «Кордиант» дали рекомендации автомобилистам по поводу смены зимних шин на летние. По их словам, перед заменой покрышек следует внимательно следить за погодными условиями на ближайшие недели, а также учитывать не только дневные, но и ночные температуры.

«При определении момента весенней смены шин необходимо, помимо температуры в дневное время, обращать внимание на ночные и утренние часы — могут быть перепады с заморозками. Также рекомендуется учитывать прогноз погоды в перспективе нескольких недель, так как после потепления может наступить резкое похолодание с осадками в виде снега, и эксплуатация уже переобутого в летние шины автомобиля станет опасной», — отмечают специалисты.

Шинные эксперты советуют обращаться для замены шин в крупные специализированные центры, а не в небольшие гаражные мастерские. По мнению специалистов, в более крупных сервисах используется современное оборудование и инструменты, что минимизирует риски ошибок при установке. Среди наиболее частых недочётов при монтаже шин — недостаточно затянутый или, напротив, перетянутый крепёж, некачественная балансировка, неправильная ориентация покрышки на диске, а также возможное повреждение дисков.

В «Кордианте» напомнили, что по закону эксплуатация летних шин разрешена до тех пор, пока глубина протектора не снизится до 1,6 миллиметра. На каждой шине для этого предусмотрены специальные индикаторы износа — TWI.

Однако специалисты рекомендуют задуматься о замене покрышек уже при остаточной глубине протектора менее 3 миллиметров. Считается, что такие шины начинают хуже справляться со своими функциями, особенно в дождливую погоду, что может сказаться на безопасности движения.

«Поэтому сильно изношенные шины, даже те, которые визуально еще имеют небольшой запас протектора, рекомендуется не оставлять «еще на сезон», а заменить на новые», — резюмируют эксперты «Кордианта».

Ранее сообщалось, что стоимость шиномонтажа у официальных дилеров этой весной варьируется от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Итоговая цена зависит от типа и размера шин, а также от выбранных дополнительных услуг.

Автор: Иван Бахарев