Главная Новости Когда действительно стоит переходить с зимних шин на летние: важное предостережение для автомобилистов в апреле
Новости

Эксперты Кордиант рассказали, когда менять зимние шины на летние, как выбрать шиномонтаж и при каком износе протектора нужна замена.
Алла Николаева
06.04.2026, 04:05·2 мин
Фото: Автоновости Дня

Эксперты шинного холдинга «Кордиант» дали рекомендации автомобилистам по поводу смены зимних шин на летние. По их словам, перед заменой покрышек следует внимательно следить за погодными условиями на ближайшие недели, а также учитывать не только дневные, но и ночные температуры.

«При определении момента весенней смены шин необходимо, помимо температуры в дневное время, обращать внимание на ночные и утренние часы — могут быть перепады с заморозками. Также рекомендуется учитывать прогноз погоды в перспективе нескольких недель, так как после потепления может наступить резкое похолодание с осадками в виде снега, и эксплуатация уже переобутого в летние шины автомобиля станет опасной», — отмечают специалисты.

Шинные эксперты советуют обращаться для замены шин в крупные специализированные центры, а не в небольшие гаражные мастерские. По мнению специалистов, в более крупных сервисах используется современное оборудование и инструменты, что минимизирует риски ошибок при установке. Среди наиболее частых недочётов при монтаже шин — недостаточно затянутый или, напротив, перетянутый крепёж, некачественная балансировка, неправильная ориентация покрышки на диске, а также возможное повреждение дисков.

В «Кордианте» напомнили, что по закону эксплуатация летних шин разрешена до тех пор, пока глубина протектора не снизится до 1,6 миллиметра. На каждой шине для этого предусмотрены специальные индикаторы износа — TWI.

Однако специалисты рекомендуют задуматься о замене покрышек уже при остаточной глубине протектора менее 3 миллиметров. Считается, что такие шины начинают хуже справляться со своими функциями, особенно в дождливую погоду, что может сказаться на безопасности движения.

«Поэтому сильно изношенные шины, даже те, которые визуально еще имеют небольшой запас протектора, рекомендуется не оставлять «еще на сезон», а заменить на новые», — резюмируют эксперты «Кордианта».

Ранее сообщалось, что стоимость шиномонтажа у официальных дилеров этой весной варьируется от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Итоговая цена зависит от типа и размера шин, а также от выбранных дополнительных услуг.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Нравится нашим читателям

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация